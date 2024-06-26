«Бюджет стагнации и разрушения» или всё наоборот? В Госдуме возникла дискуссия по исполнению госказны за 2023 год

Сегодня на пленарном заседании Госдумы при обсуждении исполнения госказны за прошлый год депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин назвал документ «бюджетом стагнации и разрушения», а работу Минфина – фиктивным менеджментом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр финансов РФ Антон Силуанов с недоумением отметил, что парламентарий «черное» называет «белым». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин разъяснил народному избраннику значение примененного им экономического термина.

В частности, выступая от имени фракции Делягин отметил, что Минфин превратил главный финансовый документ в «бюджет стагнации и разрушения, цинично именуемое перегревом экономики». «Мы не можем поддержать исполнение бюджета не только из-за игнорирования необходимости предложений по его трансформации из бюджета закрепления положения России, как экономической колонии, в бюджет обретения нашей Родины свободы и независимости и в экономической сфере. Прежде всего, приоритетом Минфина и всей бюджетной политики в 23-м году оставалось дотирование за счет наших избирателей финансовых спекулянтов при помощи заведомо ненужных займов под оглушительные проценты», – заявил он.

Парламентарий привел примеры «не эффективного, а фиктивного менеджмента» Минфина в станкостроении и радиоэлектронике с невыполнением указаний премьер-министра Михаила Мишустина, а также неравномерного исполнения бюджета. «Конечно, есть смягчающие обстоятельства, прогнозы Минэкономразвития, на основе которых разрабатывается и исполняется бюджет, как и всегда, имеет мало отношения к реальности. О качестве и реальных целях Минэкономразвития свидетельствует то, что за 4-й квартал этого года в качестве прогнозной задачи намечено полное прекращение экономического роста. Если рост за 1-й квартал – 5,6 %, в целом за год – 2,8, ниже статистической погрешности, кстати говоря, то в ситуации плавного развития, вернее, экономического удушения экономики под безумным предлогом ее перегрева, на 4-й квартал намечено прекратить экономический рост вовсе. Но Минфин не возражает против этого, и своими действиями усугублял последствия Минэкономразвитию», – уточнил Делягин.

«Фирменный подчерк Минфина вопиющая неравномерность исполнение бюджета. Спасибо Борису Юрьевичу [Ковальчуку, председателю Счетной палаты], что отметил это. Расходы декабря в 2,3 раза выше, чем в среднем в остальные 11 месяцев, включая январь, когда правительство впервые правильно провело масштабное авансирование расходов на весь год. Это наглядная иллюстрация неэффективной, непрофессиональной работы именно Минфина – предельно неритмичное финансирование страны дестабилизирует ее не хуже враждебного внешнего воздействия. Почти половина декабрьских расходов в 2,7 трлн, что превышает среднемесячные расходы января-ноября осуществлена в последнюю неделю 2023 года…. Как успеть их использовать?» – констатировал Делягин.

По итогам всех выступлений Силуанов пообещал учесть замечания депутатов в новом бюджетном цикле, чтобы «тех или иных проблем больше не было и не создавалось». «Мы благодарны за те предложения, которые были высказаны депутатами, фракциями. Странно, конечно, было слышать, что бюджет за прошлый год – это бюджет стагнации и разрушения. Хотя всё, наоборот, потому что и рост экономики, который мы видели, а главное, что доходы населения выросли на 5,8%, зарплаты – на 8,2 и это в реальном выражении. И это бюджет разрушения. Наверно, так сказать, Михаил Геннадьевич думает одно, а получается, что по-другому, слова расходятся, потому что невозможно на белое говорить черное», – сказал Силуанов.

Володин со своей стороны напомнил Делягину значение слова «стагнация». «Вот в Германии – там стагнация. Там у них темпы экономики минусовые, у них роста нет – стагнация, падение, либо держится на каком-то одном и том же уровне и все тенденции к ухудшению. Поэтому еще раз говорю, какие-то определения если вносим сюда, то они должны иметь под собой почву. Потому что иначе непонимание у всех вызывает. Поэтому, коллеги, давайте следить за своими словами либо обоснуйте почему. Это уже отдельная тема. Все-таки для чистоты отношений правильно об этом говорить», – заключил обсуждение вопроса Володин.

Стоит отметить, что за утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год проголосовало 319 депутатов, против были 58 парламентариев, воздержалось – 22.

Москва, Мария Соколова

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