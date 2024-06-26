«Задача подгоняется под ответ…» Спикер Госдумы потребовал усилить контроль за министерствами

Нижняя палата российского парламента повысит контроль за исполнением государственных программ на фоне снижения показателей, что стало очевидным в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дав соответствующее поручение своему заместителю Алексею Гордееву. По словам спикера, ряд министерств подгоняют результат, занижая планы.

В частности, Володин обратил внимание, что депутаты уже принимали постановление о недопустимости внесения изменения в госпрограммы по уточнению плановых значений из-за невыполнения за предыдущий период. «Иными словами, когда задача подгоняется под ответ. Не выполняют плановые показатели, и практически в декабре начинают менять в сторону уменьшения… Три министерства – Минпросвещения, Минприроды, министерство образования и науки… (Например), доля выпускников в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям – факт 2022 года – 75,1%, а план 2023 года – 62,6%. То есть снижение идет, коллеги. Мы должны анализировать это все», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Давайте возьмем и закрепим за заместителем председателя Госдумы Гордеевым, который хорошо знает, что такое госпрограммы, – он имеет огромный опыт работы и министром, и зампредом правительства – координацию реализации госпрограмм, их законодательного обеспечения с точки зрения контроля. Мы подключим комитет по контролю, попросим комитет по бюджету и налогам, чтобы также подключился», – распорядился Володин.

По его словам, обсуждение реализации госпрограмм должно быть более содержательным. «Денежные средства есть. Они увеличиваются ежегодно – это показатель работы министерства финансов, правительства в целом, налоговых ведомств. А вот дальше эти деньги идут на реализацию тех же госпрограмм… Насколько здесь всё эффективно? Потому что достижение целей национального развития является основой формирования этих госпрограмм. А мы с вами видим – у нас в 2022 году показатель более высокий, чем в 2023-м. Здесь вот надо уже с себя спрашивать», – констатировал Володин.

Москва, Мария Соколова

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