ЕС заключил с Киевом договор о «безопасности»

Сегодня в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение совместных обязательствах в области безопасности, передает Bloomberg.

Как отмечается, документ официально закрепит ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

Подписаны также соглашения Киева о безопасности с Литвой и Эстонией.

В Брюсселе проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению стратегической повестки объединения на ближайшие пять лет.

Брюссель, Елена Володина

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