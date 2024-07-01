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Биржевые цены на бензин в России снова пошли вверх

Биржевая стоимость бензина Аи-95 поднялась почти до 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В частности, эта марка автомобильного топлива по территориальному индексу Европейской части России сегодня подорожала на 1,91% – до 64 629 рублей за тонну. В последний раз цена на этот товар достигала отметки в 65 тысяч рублей за тонну в начале апреля. Марка Аи-92 в понедельник также подорожала – на 2,44%, до 53 809 рублей за тонну, уточняет «Прайм».

За прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 прибавили в цене 1,5% и 7,1% соответственно.

В то же время цена на летнее дизельное топливо в понедельник снизилась на 0,16% – до 59 727 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю дизель подешевел на 0,7%.

Санкт-Петербург, Елена Володина

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