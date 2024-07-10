«Боимся прикасаться к сверхбогатым», а 14 млн россиян получают меньше прожиточного минимума: Госдума и Совет Федерации утвердили реформу налоговой системы

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты о реформе налоговой системы России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты проголосовали единогласно, но озвучили ряд упущений по поводу сокращения доходов самых бедных и облегченных условий для самых богатых россиян. Министр финансов Антон Силуанов оставил предложения думской оппозиции без ответа.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что реформа налоговой системы – это «важнейший инструмент или оживления, или удушения» экономики. «На парламентских слушаниях мы вам излагали причины, которые, с нашей точки зрения, не дают нам надеяться на хорошее будущее. В течении 30 лет сложилась ситуация, когда так называемая нейтральность в Налоговом кодексе в принципе привела к тому, что у нас необоснованно обогащаются рентные отрасли и удушаются обрабатывающие отрасли, потому что за это время налогообложение на обрабатывающие отрасли в 3,5 раза выше, чем на рентные отрасли… Учитывая, что зарплатные сборы 43%, это приводит к тому, что налоговая нагрузка на рентные отрасли 30-35%, на обрабатывающие от 60% до 93%», – констатировал он.

«Сейчас поправки принимаем и говорим – не будем поднимать налоги. Но реально, смотрите, мы боимся прикасаться к сверхбогатым. Оксана Генриховна [Дмитриева] приводила цифры, что у нас 167 тысяч сверхбогатых, которые могли бы заплатить и больше, но почему-то больше 22% [НДФЛ] – боимся. Но мы влезли в карманы нарождающемуся среднему классу из числа высококвалифицированных. Если раньше до 5 млн была ставка 13%, то сейчас до 2,4 (млн рублей)», – подчеркнул Коломейцев, добавив, что одновременно «инвестиционные вопросы в принципе не решены».

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны отметил, что введение прогрессивной шкалы – «это всё, что можно было поддержать, этого достаточно, чтобы проголосовать». «К сожалению, не решена проблема с налогообложением граждан, которые после уплаты подоходного налога на руки получают меньше прожиточного минимума. Таких людей, по разным оценкам Росстата, 12-14 млн человек... Наша поправка была отклонена, но, Антон Германович [Силуанов], прошу вас, давайте ещё раз к этому подойдем. Можно было бы добавить еще 2-3% по ставкам для людей, получающих от 1 млрд рублей и более. Таких у нас 500 человек. Вот если бы мы им ставку сделали 35%, у них бы усредненная ставка была 33% с учетом пониженных ставок ранее, и мы бы собрали 366 млрд рублей дополнительно. Это в несколько раз бы перекрыло возврат подоходного налога тем миллионам граждан, которые после уплаты этого налога получают меньше, чем прожиточный минимум. Вот тогда эта шкала была бы справедливой, но, к сожалению, пока она таковой не является», – пояснил депутат, обращаясь к Силуанову.

«Что еще нам предстоит сделать: чтобы изменить сырьевой характер нашей экономики, нужно пересмотреть налогообложение, как было сказано от КПРФ в рентных отраслях. Мы вам предлагаем – давайте пересмотрим налоговый маневр в нефтяной отрасли. Чуть больше 8 трлн рублей там собирается. Возьмите половину и перенесите хотя бы на экспортную пошлину этой суммы, и у нас сразу цены на рынке внутри России упадут на топливо и тогда не надо возвращать 3 трлн отрицательного акциза», – отметил Гартунг.

В ответ Силуанов поблагодарил депутатов за поддержку и пояснил, что испытывает «чувство радости». «Мы вместе достигли такого результата. Не помню на моем веку, чтобы по налоговым вопросам такое единодушие было в парламенте», – сказал глава Минфина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал единогласное принятие закона примером того, «когда слышим, обсуждаем и находим решение».

В итоге реформа налоговой системы была принята в окончательном чтении. В частности, документ предусматривает прогрессивную шкалу по НДФЛ. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%, от 20 млн до 50 млн – 20%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%.

Туристический налог преобразован в курортный сбор, размер которого и необходимость введения будут определять власти на местах. Этот налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Совет Федерации сегодня также утвердил этот закон.

Москва, Мария Соколова

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