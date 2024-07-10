Есть реальные угрозы госбезопасности: депутат Госдумы сказал, кто, как и почему реализует налоговую реформу

Налоговая реформа спровоцирует риски для реализации важных для России проектов импортозамещения, технологического суверенитета и государственной безопасности, считает депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил, что правительство и парламентское большинство таким образом защитили интересы богатых и сверхбогатых россиян в ущерб всей стране.

«Получилось, что налог на бедных не изменился. В частности, речь идет о подоходном налоге, налог на средний класс – увеличился, а то, что касается богатых и сверхбогатых граждан, интересы которых, получается, представляет Госдума, то здесь практически никаких изменений не произошло. При формальном увеличении НДФЛ у наших богатых и сверхбогатых граждан есть способ уйти от этих повышенных цифр, выплачивая себе доходы в виде дивидендов. Они остались на прежнем уровне в 15%. И только вчера агентство «Блумберг» опубликовало очередную статистику за первый квартал: 12 российских олигархов получили дивидендов на общую сумму 11 трлн рублей. Это вам для понимания – кто, как и почему реализует налоговую реформу», – пояснил Куринный, выступая сегодня в Госдуме.

При этом парламентарий обратил внимание на налог на прибыль организаций, система взимания которого не способствует высокотехнологичному развитию и импортозамещению. «Нейтральный подход, который исповедует правительство РФ, не различая бизнес, независимо от того сырьевой ли он, либо это машиностроение, глубокая переработка – это обрабатывающие отрасли – подход сегодня к ним одинаков. При этом рентабельность сырьевого сектора или сектора первого передела в 3, а иногда и в 4 раза выше, чем переработка. Создаются очень неблагоприятные условия для импортозамещения, для развития высокотехнологичных отраслей. И мы предлагали ввести налоговый вычет по этим отраслям, которые двигают экономику, обеспечивают безопасность нашей страны в условиях и СВО, и технологического суверенитета. Но пока то постановление правительства, которое было приведено в обоснование планируемых льгот не содержит каких-либо преференций именно для этого важнейшего направления. Это ставит практически в равные условия сырьевой и связанный с производством высокотехнологичной продукции бизнесы, что неправильно и совершенно неоправданно в нынешних условиях», – заявил Куринный.

«О них (высокотехнологичных производствах) много говорится. Есть специальные программы, но общего государственного направления, общих усилий, централизованных, интегральных сегодня не ощущается по большому счету. Точно так же, как нет четкого направления по поддержке бедных и нищих семей… Налоговая нагрузка, как и прежде, будет распределяться, в основном, на бедных и средний класс, проживающий в РФ, с минимальным касанием наших богатых и сверхбогатых граждан», – констатировал Куринный.

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении предложенную Минфином реформу налоговой системы. В частности, документ предусматривает прогрессивную шкалу по НДФЛ. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%, от 20 млн до 50 млн – 20%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

В числе других реформаторских новаций-«донастроек» Минфина – ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube