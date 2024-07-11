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Четверг, 11 июля 2024, 13:48 мск

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ФАС проверит цены на муку

Фото из архива официального сайта ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен на муку. Ведомство направило запросы 19 крупным производителям этой продукции.

В пресс-службе ФАС уточнили, что запрошены следующие сведения: объемы производства и реализации; средневзвешенная себестоимость; оптово-отпускная цена.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования», – заверили в ведомстве.

Ранее в СМИ появлялась информация, что неблагоприятная погода повлияла на стоимость зерна и, как следствие, муки. Как отмечалось в публикации РБК, хлебозаводы говорят о подорожании до 30%, мукомолы утверждают, что цена выросла лишь на 20-50 копеек за 1 кг. В Минсельхозе ситуацию называют стабильной.

Москва, Елена Володина

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