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Понедельник, 15 июля 2024, 18:21 мск

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Костин прогнозирует повышение ключевой ставки

Глава банка ВТБ Андрей Костин допускает, что Центробанк на заседании в конце июля повысит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (200 базисных пунктов) – до 18% годовых. Об этом он заявил в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«ЦБ уже неоднократно обещал ее повысить. Наверное, повысит. <…> Может быть, [повышение составит] и 200 [базисных пунктов]», – сказал Костин в комментарии ТАСС.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЦБ РФ

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