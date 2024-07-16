Миграционная преступность в России: зафиксирован рост экстремизма, числа изнасилований и развратных действий против детей

В России вновь зафиксирован рост преступности среди мигрантов. Как было заявлено на совещании в Следственном комитете (СК) под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, увеличилось число экстремистских проявлений, а также количество изнасилований и развратных действий против детей.

«В ходе совещания обсуждались результаты расследования преступлений в миграционной сфере. Только за 6 месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% – развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами», – уточнили в СК.

«Всё это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учета особенностей местной миграционной ситуации», – подчеркнул глава СКР.

Бастрыкин также добавил, что проблема преступности приезжих тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, привлекающими иностранную рабочую силу.

В завершение совещания Бастрыкин поручил руководителям подразделений СК сконцентрировать усилия на пресечении злоупотреблений должностных лиц, влекущих нецелевое расходование бюджетных средств, а также потребовал принципиально реагировать на нарушения миграционного законодательства и эффективно пресекать криминальную организованную деятельность по массовому завозу иностранной рабочей силы.

Москва, Елена Володина

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