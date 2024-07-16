Кандидаты на пост президента РФ понесли серьезные рейтинговые потери

Эксперты зафиксировали падение рейтинга депутатов Госдумы от КПРФ и «Новых людей» Николая Харитонова и Владислава Даванкова, которые на весенних выборах претендовали на пост президента РФ. Как пояснил политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин, говорить о перспективах парламентариев на выборах 2026 года пока рано, однако уже были жулики, которые предлагали «подкрутить» результаты данного рейтинга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал сегодня на презентации исследования «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» в апреле-июне 2024 года.

«Отметил бы резкое падение, хотя не такое, как можно было бы ожидать, у двух депутатов, кто в прошлом нашем рейтинге находился на самых топовых местах, выбив оттуда привычных нам депутатов. Конечно же это кандидаты в президенты Николай Харитонов и господин Даванков. Харитонов занимает сейчас 88-ю позицию, у Даванкова – 50-я позиция», – уточнил Данилин.

Комментируя общую ситуацию, эксперт обратил внимание, что в ходе текущей сессии было внесено огромное количество, и в этом отношении отличились, в первую очередь, депутаты ЛДПР. «Они массово вносили законопроекты, что конечно же не могло не сказаться на их позициях, потому что они вносили законопроекты такой хитрой тактикой – всей фракцией и таким образом подъем в рейтинге распространялся не на одного человека или группу, а на всю фракцию сразу. И поэтому в топ-20 мы видим двух представителей ЛДПР… Понятно, что не все из этих законопроектов могут стать законами в отличие от тех проектов, которые предлагает «Единая Россия», которая находится на втором месте по количеству внесенных законопроектов… Особенно учитывая, что огромное количество социальных инициатив принимается в ходе текущей второй половины весенней сессии», – пояснил он.

Говоря об остальных фракциях, политолог отметил, что «Справедливая Россия – За правду» выступает в целом относительно неплохо, первый представитель КПРФ появляется в рейтинге на 29-й позиции, а от «Новых людей» – на 49-й.

«Первое место уже традиционно занимает Александр Хинштейн, руководитель комитета по информполитике. Ну и человек, который занимается объяснением, скажем так, пропагандой в хорошем смысле слова работы Госдумы», – уточнил Данилин.

Как полагает политолог, делать прогнозы о перспективах действующих депутатов на следующих парламентских выборах 2026 года пока рано. «Можно сказать о перспективах некоторых депутатов, связанных с возрастом, с личными особенностями, кто-то, например, работает по направлению «Школа губернаторов», кто-то – по «Школе мэров». Можно сделать некоторые выводы о перспективах, но мы не будем сейчас их озвучивать, потому что это рановато», – отметил он.

«Если мы сейчас назовем пять фамилий, то кого-нибудь мы обидим, а не хотелось бы. Мы и так многих обижаем этим рейтингом… Есть даже люди, которые предлагают купить накрутку на нашем сайте, что в принципе невозможно. И вообще всем этим жуликам надо говорить сразу нет. Но как бы мы кого-то ни обижали, ни радовали, когда реально комплексно подготовим, тогда выступим. Думаю, это будет, скорее всего, в следующем году», – добавил Данилин.

В целом, в топ-50 рейтинга самых эффективно работающих депутатов вошли 36 представителей «Единой России», по пять депутатов от «Справедливой России – За правду» и ЛДПР, по два – от КПРФ и «Новых людей». Для определения позиции в рейтинге было использовано четыре критерия – индекс народного голосования, законотворческая активность, количество упоминаний в СМИ и работа в регионе. При этом спикер Госдумы и лидеры фракций были исключены из исследования в силу «неоспоримого преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом».

Москва, Мария Соколова

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