Переизбранная главой Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется на этом посту на пять лет на фоне коррупционных скандалов и раскола в Евросоюзе. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, этот европолитик «глубоко» ненавидит Россию, однако президентские выборы в США также могут «остудить горячие головы», которые поддерживают её курс.

«У руля главных стран ЕС остались практически те же самые лица, которые начинали русофобскую политику, откровенно антироссийскую, которые поддерживают слепо Украину. И Урсула полностью устраивает их, потому что она, по сути, выражала мнение всех этих европейских «ястребов», которые были и продолжают быть настроенными против РФ», – отметил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Как полагает сенатор, переизбрание ещё не означает, что фон дер Ляйен останется главой ЕК все пять лет. «Ее подозревают в коррупции с вакцинами по COVID-16. И вот последний суд недавний она проиграла. Думаю, что её противники активно будут использовать эту ситуацию и рано или поздно могут склонить ее к тому, чтобы она подала в отставку, если её коррупционные интересы там будут доказаны. А к этому всё идет», – пояснил он.

«Посмотрим, что она дальше там будет творить. Во всяком случае, это очень сильный «ястреб», который глубоко ненавидит нашу страну и пытается нанести ей какой-то ущерб любым способом», – подчеркнул Джабаров.

При этом сенатор обратил внимание, что агрессивная политика в отношении России не привела к укреплению ЕС. «Они уже разъединены. Это только начало, потому что дальше экономические проблемы начнутся. Они сами себе отключили газопроводы, которые поставляли дешевый российский газ, а где-то даже позволили взорвать, говорю о «Северных потоках». Но это же глупость несусветная. Ведь что, они не понимают, что их американцы просто обманули, обдурили, заставили сделать то, что выгодно американцам? Конечно, понимают, но настолько боятся что-то сказать, что терпят. Думаю, что появление ростков такого сопротивления, как Венгрия, Словакия, может быть, заставит быстрее остальные страны Европы подумать, а правильно ли они идут той дорогой, которая ведет к пропасти», – подчеркнул он.

«Приход [на пост президента США Дональда] Трампа, если он состоится, многих из них отрезвит. Они быстрее поймут, что они просто попали в ловушку, которую расставили им американцы», – заключил Джабаров.

Накануне Европарламент переизбрал фон дер Ляйен на пост председателя ЕК на второй срок. За ее кандидатуру из 720 депутатов проголосовал только 401. На заседании в ее адрес прозвучали, в частности, обвинения в разрушении европейской экономики и непринятии мер по борьбе с бедностью.

Ранее суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Для фон дер Ляйен решение суда не несет никаких юридических последствий. Но оно может быть основанием для исков пострадавших от применения вакцин против ЕК и ее главы. В частности, суд Льежа сейчас рассматривает дело в отношении фон дер Ляйен по обвинениям в коррупции при закупке вакцин Pfizer, слушания по которому назначены на 6 декабря.

Москва, Мария Соколова

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