За неделю плюс 6%: биржевые цены на бензин в России вновь побили рекорд года

Биржевая стоимость бензина Аи-95 поднялась выше 74 тысяч рублей за тонну, достигнув рекорда 2024 года. За неделю рост составил более 6%. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Сегодня по итогам торгов бензин Аи-95 подорожал на 0,49% – до 74,313 тысяч рублей за тонну, что стало максимальным значением в этом году. Исторический рекорд стоимости этой марки бензина был установлен 7 сентября 2023 года и составил 76,876 тысяч рублей за тонну.

Цена бензина Аи-92 за день немного опустилась – на 0,99%, до 57,333 тысяч рублей за тонну. Хотя за неделю рост стоимости составил 4,27%. Рекордом для этого топлива является цена в 70,508 тысяч рублей за тонну от 18 сентября 2023 года.

Стоимость летнего дизеля поднялась сегодня на 1,26% – до 61,949 тысяч рублей за тонну, подорожав за неделю на 3,27%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что если ситуация на топливной бирже будет оставаться напряженной, то в августе правительство может не продлить отмену запрета экспорта бензина.

Накануне глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов сообщил, что есть «тревожные звоночки» по росту цен на бирже, которые могут потянуть за собой мелкий опт.

17 июля Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что направит запрос в нефтяные компании с требованием обосновать рост биржевых цен Аи-95.

Напомним, резкий рост биржевых цен на бензин год назад привел к топливному кризису в августе-сентябре, когда в ряде регионов наблюдались перебои с поставками, в том числе, у аграриев. Тогда ситуацию удалось стабилизировать только полным запретом экспорта.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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