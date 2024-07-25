«Пусть откажутся от своей фамилии, имени, от предков…» В Госдуме высказались о старте Олимпиады и спортсменах без флага России

Российские спортсмены, решив участвовать в Олимпиаде в Париже без флага РФ, отказались от предков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, сравнив нынешние Олимпийские игры с нацистскими в 1936 году.

«Игры мира… знаете, такие голуби с пальмовой ветвью в кровавом клюве соберутся завтра в Париже, понятно, без России – главного «врага» олимпизма якобы с их слов и в их понимании. Соберутся как раз в канун 88-летия нацистской Олимпиады, которая в 1936 году в эти же самые дни была открыта, где «зиговали» всем и вся – и Гитлеру, и его политике, уничтожению евреев, цыган… Это все уже было», – заявил Нилов.

Парламентарий полагает, что на Западе ничего не осталось от олимпизма. «Уже ничего не осталось, только бизнес на этих спортсменах, которых используют, извините, как лошадей на скачках», – подчеркнул он.

«Очень печально, что некоторые наши спортсмены приняли для себя такую роль – быть лошадью на скачках без флага, без одежды, прямо как лошадь с номером. Тогда уже пусть откажутся от своей фамилии, имени, от предков, как они легко отказались от флага и цветов одежды российского флага. Пусть голыми (соревнуются) – это очень будет приветствоваться руководителями всей этой западной философией, удачи им. Но нельзя сказать, что Бог им судья. Их Бог – это ВАДА и доллар», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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