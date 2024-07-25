В Кремле допустили мирные переговоры с Киевом при Зеленском, но при определенных условиях

В Кремле не исключают возможности мирных переговоров с Киевом при сохранении у власти Владимира Зеленского. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая вероятность есть «при определенных условиях».

«Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты», – уточнил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Песков обратил на ряд моментов, которые делают мирные переговоры с Киевом невозможными. «Помимо общей проблемы с легитимностью (президента Украины), есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, все эти запреты действуют», – пояснил Песков.

«Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения», – добавил пресс-секретарь президента.

Касаясь темы переговоров с Киевом, Песков заявил: «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова Украина, правительство страны, украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов, потому что вы видите, что пока очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно».

Накануне МИД России исключил возможность мирных переговоров с Киевом. Как сказала официальный представитель министерства Мария Захарова, заявления Зеленского о возможности переговоров с Россией не подкреплены никакими реальными действиями – Москва не доверяет его словам. «Слов мы слышим много, но дел не видим в принципе», – констатировала она.

Москва, Елена Володина

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