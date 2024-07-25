Масштабное злоупотребление и лоббизм: кедровый орех в Госдуме превратился в «яблоко раздора»

Сегодня в нижней палате российского парламента развернулась острая и продолжительная дискуссия вокруг законопроекта, касающегося сбора и переработки кедрового ореха в пользу компаний и лишить часть россиян заработка с помощью этого вида деятельности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ назвали откровенно лоббистским, ненужным, создающим предпосылки произвола, что может обернуться бунтами.

В частности, депутат Госдумы, «эсер» Михаил Делягин обратил внимание на отрицательное заключение правового управления Госдумы, которое было дано в ноябре прошлого года, и до июля в документе ничего не изменилось. По его словам, эта ситуация приводит к мысли, что это «не недоработка, а как говорят товарищи из следственного комитета, – умысел».

Парламентарий отметил, что у регионов уже есть права, которые «этот законопроект торжественно вручает». «В ситуации, когда боевые действия, мы должны людям упрощать жизнь, а мы отягощаем… Мы вводим запреты, которые создают впечатление подготовки для масштабного злоупотребления монопольным положением, когда этим будут заниматься корпорации, а не люди», – полагает Делягин.

Депутат от «Новых людей» Олег Леонов со своей стороны высказал удивление: «Кто бы мог подумать, что вокруг кедрового ореха развернется такая дискуссия…» «Разработчики говорят, что он не носит запретительный характер. Тогда зачем его принимать?.. Как основу мы этот закон поддержим при условии кардинальных доработки ко второму чтению», – отметил Леонов.

Выступающая следом депутат от «Единой России» Раиса Кармазина высказала недоумение отсутствием представителей Минприроды и напомнила, что, кроме кедра, в лесу собирают, например, лекарственные травы, и это должно регулироваться параллельно. «Если мы его в первом чтении примем, но доработка будет требовать очень больших усилий. И именно правительство должно здесь… Обращаюсь к Минприроды», – пояснила Кармазина.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов в свою очередь обратил внимание, что предлагается «принимать законопроект, на который отрицательное заключение». «Обычно, когда мы вносим отрицательное заключение правительства, – все! До свидания… даже рассматривать не будем… Дополнительное регулирование в этой части совершенно избыточное и ни к чему хорошему не приведет. Очевидно совершенно, что никаких оснований, чтобы принимать этот законопроект не существует. Фракция не будет поддерживать этот законопроект», – подчеркнул Михайлов.

Выступающий следом депутат от «эсеров» Олег Нилов заявил, что фракция будет голосовать против этого «откровенно лоббистского законопроекта, который выгоден только скупщикам и переработчикам». «Они не хотят им (сборщикам) платить по рыночным ценам, они хотят заставить их батрачить. Вот в чем смысл этого законопроекта. А власти на местах договорятся, за какие-то коврижки с этими переработчиками. В результате мы получим народные бунты. Уважаемые коллеги, вам это надо вот сейчас, в этих условиях? Вы что там работой обеспечили людей?.. Вот эти все сказки должны быть прекращены. И представлять подобные законопроекты, действительно с Раисой Васильевной согласен, должны представители правительства, министерства», – пояснил он.

«Хватит, коллеги, сплавляться по течению каких-то лоббистских интересов конкретных групп. Категорически против… Посоветуйтесь с народом и посмотрите, на какие вилы или на какой кедр будут поднимать, в том числе, и вас, если вы проголосуете даже в первом чтении за эту идею», – заявил Нилов.

Как прозвучало в ходе обсуждения, в заключении правительства говорится, что законопроект требует доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний, то есть не имеет отрицательного заключения, а поэтому «не нужно наводить тень на плетень».

В итоге большинством голосов депутатов «Единой России» законопроект был принят в первом чтении. Предлагается установить, что участниками аукциона на право аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений могут являться только предприниматели, владеющие объектами инфраструктуры для переработки. Документ также наделяет региональные власти правом устанавливать места и объемы заготовки кедрового ореха жителями для собственных нужд.

Стоит отметить, что в августе 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кедровые орехи корейской сосны включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, их контрабанда будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Москва, Мария Соколова

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