Высокая ключевая ставка ЦБ – это «на годы». Прогноз экономиста

Высокая ключевая ставка Банка России останется высокой в ближайшие годы на фоне безумно дорожающей недвижимости и закредитованности россиян. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сказал экономист, глава Института нового общества Василий Колташов, комментирую последнее решение регулятора о повышении ставки до 18%. По его оценке, поводом для снижения ставки может стать полная и окончательная победа в специальной военной операции.

«Основная причина повышения ставки не борьба с инфляцией, по крайней мере, не в формальном ключе. В первую очередь целью является нормализация ситуации на рынке недвижимости, где в последние пять лет цены росли на 20% в год, а где-то и выше. И в результате мы оказались в ситуации, когда недвижимость в состоянии задушить экономический рост. Стоимость недвижимости так велика, что что-либо делать уже не имеет никакого смысла. Примером того, как стоимость недвижимости может душить экономику, являются США, Евросоюз, Великобритания, Канада, да и Япония тоже», – отметил Колташов.

Эксперт обратил внимание, что повышение ключевой ставки и отмена льготной ипотеки – мероприятия одного ряда, которые должны вернуть россиянам навык сберегать и жить по средствам. «Рынок недвижимости при этом крайне архаичный. На нем очень часто встречаем просто средневековое поведение продавца. Человек выставляет квартиру в Москве за 20 млн, ему говорят, что за 18 возьмут, а он отказывает – пусть она хоть 5 лет простоит… Положение последних пяти лет было ужасно хотя бы в том, что копить было невозможно. Если семья откладывает 10% стоимости квартиры за год, стоимость растет на 20-30%, вообще невозможно ни на что накопить», – подчеркнул он.

«Люди понабирали себе долгов. Их приучали либеральные экономисты, пропагандируя жить в кредит, – неважно, сколько ты зарабатываешь, ты должен тратить в 2-3 раза больше... Это неправильно. Нужно стараться жить по средствам, учиться делать сбережения. А у нас свыше 20 млн на конец прошлого года значилось в должниках, которые не справляются со своими долгами. Это гигантское количество людей. Нужно, чтобы люди поняли, что кредит – это дополнительный инструмент», – уточнил Колташов.

По его мнению, высокая ставка должна позволить убрать «одно из препятствий экономического роста в виде безумно дорогой и в сумасшедшем темпе дорожающей недвижимости». «Цена недвижимости будет снижаться очень медленно. Это вопрос лет, а не недель. Это годы. И если Банк России в самом деле хочет, чтобы у нас цены на недвижимость нормализовались, то эта высокая ставка должна быть на годы. И ожидать, что она в ближайший год-полтора снизится, это неправильно, это значит, всю работу свести на нет. Этого делать нельзя», – полагает экономист.

В тоже время Колташов отметил, что «ручаться» за принципиальность позиции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной невозможно. «Условно говоря, завтра что-то поменяется в отношениях с Западом, она нацепит какую-нибудь брошку с кукушкой и скажет, что теперь ставка ноль. Это феномен. А если все оценивать рационально, то ставка не должна быть низкой еще очень долго. Она может снижаться, но должна быть все равно выше 10-12% – это запретительная ставка для ипотечного кредитования», – считает эксперт.

Согласно его прогнозу, к значительному снижению ставки приведет «полная и окончательная победа в специальной военной операции, полный разгром бандеровцев и воссоединение Украины с Россией». «Сейчас действует механизм военного кейнсианства. Огромные деньги через контракты, которые заключены мужчинами с министерством обороны, заливаются в экономику. Нужно, чтобы эти деньги стимулируя экономический рост в регионах, при этом не создавали диспропорций в этом процессе. Не создавали сложностей. Поэтому нужно, чтобы деньги там копились, чтобы люди покупали недвижимость на свои деньги, не на заемные. Нужно чтобы не возникало большой инфляции. Банк России сейчас просто убирает искусственные стимулы. И повышение ставки означает, что они сохраняют политику удаления стимулов», – заключил Колташов.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, снижения ключевой ставки в этом году не ожидается. На 2025 год средний показатель повышен до 15%. При этом глава регулятора не исключила дальнейшего повышение ставки, которая сегодня была увеличена до 18%.

Москва, Мария Соколова

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