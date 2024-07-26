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Пятница, 26 июля 2024, 19:19 мск

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Топливный кризис: Володин собирает Совет Госдумы по проблеме роста цен на бензин

Совет Госдумы начнет следующую неделю с рассмотрения вопроса роста цен на топливо на фоне обращений граждан. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутатам поступает много обращений граждан в связи с ростом цен на бензин. В понедельник обсудим этот вопрос на заседании Совета Государственной Думы», – сказал Володин, слова которого приводит его пресс-служба.

Также сегодня Федеральная антимонопольная служба направила запрос нефтяным компаниям, чтобы до конца июля они предоставили обоснование роста цен на Аи-95.

Биржевая стоимость автомобильного топлива безостановочно росла почти всё лето и практически приблизилась к историческому рекорду для марки Аи-95 в 76,876 тысяч рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года.

С начала лета до 15 июля бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал на 17,2%, цена Аи-95 – на 31%.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Рост цен на бензин

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