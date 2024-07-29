В Госдуме уточнили законопроект о запрете треш-стримов

Сегодня комитет Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи утвердил поправки ко второму чтению законопроекта о запрете так называемых треш-стримов – онлайн-трансляций убийства или побоев в Интернете.

В частности, в документе уточнят само понятие «треш-стрим». Согласно обновленной трактовке, это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Такие трансляции предлагается включить в перечень материалов, запрещенных для распространения среди детей, а для авторов предусмотреть наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей с изъятием используемой для этого техники. Причем треш-стрим таких преступлений, как убийство, побои и тому подобное будут отягощающим обстоятельством при вынесении приговора.

Напомним, законопроект о создании Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора для распространяемых фото- и видеоматериалов с изображением противоправных действий с особой жестокостью был принят в первом чтении в феврале. Планируется, что на ближайших заседаниях Госдумы до конца весенней сессии документ будет рассмотрен во втором чтении и окончательно утвержден.

Москва, Мария Соколова

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