российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июля 2024, 14:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Госдуме уточнили законопроект о запрете треш-стримов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня комитет Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи утвердил поправки ко второму чтению законопроекта о запрете так называемых треш-стримов – онлайн-трансляций убийства или побоев в Интернете.

В частности, в документе уточнят само понятие «треш-стрим». Согласно обновленной трактовке, это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Такие трансляции предлагается включить в перечень материалов, запрещенных для распространения среди детей, а для авторов предусмотреть наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей с изъятием используемой для этого техники. Причем треш-стрим таких преступлений, как убийство, побои и тому подобное будут отягощающим обстоятельством при вынесении приговора.

Напомним, законопроект о создании Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора для распространяемых фото- и видеоматериалов с изображением противоправных действий с особой жестокостью был принят в первом чтении в феврале. Планируется, что на ближайших заседаниях Госдумы до конца весенней сессии документ будет рассмотрен во втором чтении и окончательно утвержден.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Милонов предложил еженедельно проверять депутатов, чиновников и артистов на наркозависимость / Топливный кризис: Володин собирает Совет Госдумы по проблеме роста цен на бензин / Масштабное злоупотребление и лоббизм: кедровый орех в Госдуме превратился в «яблоко раздора» / В Госдуме анонсировали снижение скорости загрузки YouTube / В Госдуме рассказали, когда и при каких условиях будут разблокированы Instagram* и другие запрещенные соцсети / Спикер Госдумы недоволен минимальным числом авиарейсов на Кубу / «Пусть откажутся от своей фамилии, имени, от предков…» В Госдуме высказались о старте Олимпиады и спортсменах без флага России / Открываем шлюзы для вывода капитала на Запад? Госдума приняла законопроект о допуске иностранных банков в Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Технологии, Госдума,