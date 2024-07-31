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Среда, 31 июля 2024, 14:59 мск

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Госдума запретила продажу вредных энергетиков детям, но не прямо сейчас

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи детям энергетических напитков. Продавцы будут вправе потребовать предъявить документы, как сейчас это происходит при продаже алкоголя.

Кроме того, регионам предоставляются дополнительные полномочия, чтобы навести порядок в этой сфере, – речь идет о возможности ограничивать место и время продажи таких напитков.

Как подчеркнул, спикер Госдумы Вячеслав Володин, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, а вред таких напитков доказан врачами – они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Тем не менее, запрет вступит в силу не с 1 сентября 2024 года, как предполагалось первоначально, а с 1 марта 2025 года, уточнила пресс-служба Госдумы.

Москва, Елена Володина

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Метки / Госдума

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