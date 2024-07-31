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Среда, 31 июля 2024, 15:38 мск

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«Им глубоко фиолетово – просто отсекают…» КПРФ и «эсеры» возмущены ходом региональных выборов

Оппозиционные парламентские партии сделали шаг к объединению усилий в борьбе за участие в региональных выборах на фоне массового недопуска их кандидатов к кампании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ будет вместе продвигать законопроект по отмене так называемого муниципального фильтра.

В частности, выступая сегодня в Госдуме, лидер «эсеров» Сергей Миронов обратил внимание на негативную ситуацию в ходе нынешней избирательной кампании. «В моем родном городе (Санкт-Петербурге) на муниципальных выборах и коммунистов, и нашу партию просто отсекают. Во многих регионах через муниципальный фильтр не дали возможность участвовать в губернаторской кампании. И вы знаете, у меня была такая фраза – «это все в угоду партии большинства»… Ради объективности скажу: а «Единая Россия» ни при чем, (это) местные власти. Да, они члены «Единой России», но они для себя это делают и, простите, им глубоко фиолетово даже на свою родную партию «Единая Россия». Они делают это для себя, но это беспредел – то, что творится в Петербурге, в Забайкалье, Калмыкии. Наша парламентская партия, которая поддержала президента, не будет принимать участия в выборах городского собрания Элисты», – заявил он.

«В этой связи, говоря о муниципальном фильтре, мы внесли законопроект о ликвидации, и внесли наши коллеги из КПРФ. Мы свой закон отзываем в пользу вашего, коллеги. Не надо нам здесь конкурировать, должны работать вместе. Более того, я считаю, что с учетом ситуации, которая складывается на выборах, надо, коллеги, нам с вами сотрудничать, потому что нас заставляют конкурировать по известному принципу «разделяй и властвуй», а мы должны объединяться и бороться за работу на благо наших избирателей», – пояснил Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны обратил внимание на яркое проявление агрессии в информационно-духовной сфере. «Я никогда не думал, что даже в Москве и Ленинграде-Питере так будут относиться к очередной избирательной кампании. Надеюсь, что «Единая Россия» внесет соответствующие поправки», – прокомментировал ситуацию Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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