Госдума утвердила прекращение гражданства РФ новых россиян за непостановку на воинский учет

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу в трех чтениях законопроект, который предполагает жесткие санкции за игнорирование воинского учета со стороны иностранцев, получивших гражданство РФ. Согласно документу, неисполнение обязанности по защите страны станет основанием для прекращения гражданства РФ.

Документ также вносит поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Теперь органы внутренних дел обязаны «предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в государственный информационный ресурс, сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина РФ».

Поводом для принятия закона стали массовые факты, когда после получения российского гражданства «бывшие» иностранцы уклоняются от исполнения воинской обязанности.

Теперь документ должен получить одобрение Совета Федерации, после чего поступит на подпись к главе государства.

Ранее сегодня сообщалось, что МВД России за первое полугодие лишило паспорта РФ около тысячи натурализованных иностранцев из-за совершения ими преступлений. «Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Москва, Мария Соколова

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