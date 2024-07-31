«Это что такое?» Володин снова обрушился с критикой на правительство за отсутствие инициатив по решению миграционных проблем

Ни одно профильное министерство и ведомство правительства РФ не выступило с инициативой по решению определению обязанностей для иностранцев, получающих гражданство России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин при принятии закона о лишении гражданства РФ для новых россиян за непостановку на воинский учет.

«Почему до сегодняшнего дня ни одно профильное ведомство не выступило с этой инициативой? Почему?» – возмутился Володин под аплодисменты депутатов после принятия законопроекта в окончательном чтении.

«Это вопрос к правительству, это вопрос к ведомствам, которые отвечают за миграционные вопросы, миграционную политику. Вдумайтесь, принимают в гражданство, но при этом обязанности человек не приобретает, а права – пожалуйста: право на соцзащиту, на пенсию, на медпомощь, на школы бесплатные, вузы. Это что такое? Да, депутаты вмешались, но нам правильней все-таки, чтобы профильные министерства и ведомства подготовили свои предложения. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, коллеги, давайте спрашивать с себя, но и спрашивать с тех, кого мы утвердили в должностях. Пускай они приходят и объясняют, а дальше уже мы вместе с ними будем вырабатывать решения», – подчеркнул он.

Подводя итоги весенней сессии парламента, Володин сообщил, что работа по решению миграционных проблем будет продолжена, и призвал представителей правительства РФ активно включиться в этот процесс. «На рассмотрении остается 22 законопроекта, направленных на регулирование контроля за миграцией, определения правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Работа будет продолжена. Мы создали специальную комиссию, определили приоритет. Поэтому хотелось бы, чтобы и наши коллеги из правительства также поступили. Это общая задача», – констатировал Володин.

Москва, Мария Соколова

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