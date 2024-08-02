Совет Федерации поддержал введение режима высылки мигрантов из России

Сегодня Совет Федерации утвердил закон, который вводит новый режим высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в России или совершили правонарушение. Документ также устанавливает ряд ограничений для таких мигрантов.

Предполагается, что наряду с депортацией и административным выдворением будет действовать режим высылки. Теперь иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся именно в таком режиме со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Мигрантам, находящимся в режиме высылки, будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства. Они не смогут водить машину, брать кредиты, свободно перемещаться по территории РФ, вступать в брак, открывать новые счета в банках и тратить с уже существующих более 30 тысяч рублей в месяц. При этом они будут обязаны информировать полицию о своем местонахождении. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет приниматься решение о депортации.

Закон также сокращает срок временного пребывания в России без визы со 180 дней до 90 суток в течение года.

Москва, Елена Володина

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