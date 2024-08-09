В подмосковном Жуковском в общежитиях и на складе выявлены нелегальные мигранты

В подмосковном Жуковском после полицейского рейда выявлены около двух десятков мигрантов, часть из которых нелегально находится на территории РФ. Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, в том числе о выдворении за пределы России.

По её словам, были проверены два общежития, а также складской комплекс. «В результате рейда за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации в отношении 10 иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Также ещё 9 мигрантов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Жуковским городским судом в отношении 10 приезжих принято решение об административном выдворении за пределы страны», – уточнила Петрова.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.

Москва, Елена Володина

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