Годовая инфляция в России выросла до 9,5%

В годовом выражении инфляция в России выросла до 9,54%, следует из расчетов ТАСС с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты. По версии «Прайм», этот показатель увеличился до 9,07%.

Примечательно, что Росстата данные о годовой инфляции не приводит. В сегодняшнем сообщении ведомства лишь отмечается, что за период с 6 по 12 августа 2024 года индекс потребительских цен составил +0,05%, с начала августа +0,05%, с начала года повышение составило +5,11%.

При этом, как следует из материалов Росстата, с декабря 2023 года больше всего из продовольствия выросли цены на картофель (186,12%), белокочанную капусту (155,38%), столовую свеклу (149,52%), морковь (146,37%) и яблоки (135,74%).

В то же время наблюдается заметный рост стоимости услуг. Так, авиаперелет экономического класса с декабря-2023 подорожал на 125,85%, проживание в гостинице – до 121,89%, санатории – 118,69%, дома отдыха и пансионаты – на 124,54%.

Москва, Анастасия Смирнова

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