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Всё по закону: сенатор Савельев останется под стражей

Дмитрий Савельев. Фото из официального телеграм-канала тульского отделения партии «Единая Россия»

Московский городской суд признал законным арест сенатора Дмитрия Савельева, который обвиняется в организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным Следственного комитета, в августе 2023 года в Москве Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

«Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», – уточнила Петренко.

По сведениям СМИ, Савельев пытался организовать убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного за растрату.

Савельев был задержан 2 августа после решения Совета Федерации снять с него неприкосновенность по ходатайству Генеральной прокуратуры.

Москва, Светлана Антонова

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