российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 августа 2024, 21:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Центробанк РФ предложил реформу микрофинансовых организаций

Банк России опубликовал предложения об изменении структуры рынка микрофинансовых организаций, за запрет которых регулярно выступают депутаты Госдумы. Регулятор считает, что этот «рынок» следует разделить на три сегмента: предпринимательского финансирования, целевого финансирования и микрофинансовые.

Согласно идее ЦБ, в статусе микрофинансовых (МФО) продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы – свыше 100% годовых. В качестве критерия отнесения компании к одной из трех категорий предлагается использовать структуру выдач займов. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.

В Банк России наконец-то признали, что основные риски сконцентрированы внутри сегмента займов «до зарплаты», которые из-за высоких процентных ставок и негативных практик приводят к долговой кабале. «Это, в свою очередь, снижает доверие ко всему микрофинансовому рынку, в том числе к компаниям, специализирующимся на предоставлении займов бизнесу и гражданам под умеренные процентные ставки», – говорится в докладе регулятора.

Вывод компаний, которые не выдают дорогие краткосрочные микрозаймы, из сегмента МФО будет способствовать более позитивному отношению населения к этому сектору финансового рынка, полагают в ЦБ.

Как следует из доклада ЦБ, основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов. Для ограничения рисков предлагается установить лимит на количество одновременно действующих займов «до зарплаты» – один заем до погашения, а также ввести период охлаждения между оформлением займов – не менее 3 календарных дней. При этом предлагается снизить уровень максимальной переплаты по займу с 130% до 100% от тела долга.

Для компаний предпринимательского финансирования предлагается отменить ограничения на предельную величину займа для бизнеса (5 млн рублей) и предоставить возможность более широкого доступа к источникам финансирования, в том числе расширение участия в государственных программах поддержки МСП.

Согласно расчетам ЦБ, эти изменения предполагается осуществить в ближайшие три года.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Россия готовится к созданию собственной криптобиржи / Банк России резко повысил курсы доллара и евро / ЦБ РФ аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка» / Стоп-ипотека и новые неприятности: Центробанк РФ по-прежнему подчинен мировой долларовой системе / Центробанк подтвердил, что готов повысить ставку до 20% и выше / Путин разрешил легализовать криптовалюту в России / Фонд национального благосостояния «похудел» почти на 300 млрд / Обман дольщиков с задержкой ввода жилья: раскрыта ещё одна схема обогащения банков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,