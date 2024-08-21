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Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области: ВСУ готовят удар на других направлениях

Апти Алаудинов.Фото: из архива официального сайта президента Чеченской республики

Подразделения украинских войск в Курской области остановлены, но возможен удар противника на другом направлении. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сегодня, поняв, что они не могут продвигаться на том участке, куда зашли, они занимаются перегруппировкой: в ближайшее время, думаю, будут наносить удар на другом участке», – уточнил он в эфире «Первого канала».

«Есть два участка: по одному из них, как мы предполагаем, будет нанесён удар. Они сейчас пытаются вытащить всё, что у них есть, с этого направления, сформировать новый кулак и ударить на другом направлении, где, как они думают, они смогут пробиться дальше», – добавил командир «Ахмата».

По его словам, сейчас есть несколько населённых пунктов, за которые российские войска бьются все эти дни. «Занимаем мы – на окраинах противник. Наша задача была блокировать противника, что подразумевало и их выдавливание», – отметил Алаудинов.

«Могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», – подчеркнул командир «Ахмата».

По данным министерства обороны РФ на сегодня, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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