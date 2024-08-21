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Пусть сидят пожизненно: в России готовят «сюрприз» пленным иностранным наемникам ВСУ

Взятые в плен и уличенные в совершении преступлений иностранные наемники ВСУ не должны попадать в обменный фонд. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Отдельная задача правоохранительной системы – выявлять наемников, совершающих преступления, и карать максимально строго. Взятые в плен и уличенные в совершении преступлений, которые будут доказаны судом, наемники не могут быть обменяны. Они должны быть наказаны и пусть сидят пожизненно», – подчеркнул он.

Фадеев отметил, что СПЧ будет предлагать свои варианты принятия соответствующего нормативного акта. «Когда такие намеренно охотятся за женщинами и детьми – это запредельно!», – заявил глава СПЧ.

Москва, Елена Володина

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