В России зафиксирован почти трёхкратный рост преступлений, связанных с незаконной миграцией

В шесть месяцев текущего года в России на 44,6% выросло количество составленных протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится в отчете министерства внутренних дел РФ.

Так, по итогам первого полугодия принято на 53,2% больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев-нарушителей законодательства. В то же время на 28,2% увеличилось количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии.

Вместе с тем за отчетный период принято на 53,2% больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, чем за семь месяцев 2023 года. Удалено из России на 55,2% больше иностранцев-нарушителей законодательства.

В то же время, как отметили в МВД, активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранцев, не соблюдающих требования российского законодательства. В отношении этой категории лиц полицией принято 143,1 тысячи решений о неразрешении въезда в Россию, что на 53,1 тысячи больше, чем за семь месяцев 2023 года.

Также органами внутренних дел усилена работа по противодействию преступлениям, связанным с организацией незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ), в результате которой в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений этой категории.

Достигнута положительная динамика также в работе по выявлению и расследованию преступных деяний, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (статья 322.3 УК РФ).

В отношении 1 053 лиц принято решение о прекращении гражданства РФ, отчиталось МВД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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