Губернатор Брянской области доложил Путину о попытке прорыва украинских диверсантов

На территорию Брянской области пыталась проникнуть украинская диверсионная группа. Об этом сообщил губернатора региона Александр Богомаз на оперативном совещании у главы государства Владимира Путина. По его словам, российские военные пресекли эту атаку.

«За минувшие сутки над регионом нашими ПВО было уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата, разрушений нет. ДРГ ВСУ была предпринята попытка прорыва государственной границы. Она была предотвращена силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ», – доложил Богомаз.

По его словам, в регионе по поручению главы государства при содействии Росгвардии создан Центр специального назначения «Защита» Брянской области. Подразделение укомплектовано и оснащено всем необходимым для осуществления полномочий в шести приграничных районах.

В этой связи брянский губернатор президент обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего финансирования подразделений из федерального бюджета, что позволит привлечь больше желающих поступить на службу в тероборону. «Владимир Владимирович просьбу поддержал, дал поручение незамедлительно решить вопрос», – уточнил Богомаз.

Москва, Светлана Антонова

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