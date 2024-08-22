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Четверг, 22 августа 2024, 19:02 мск

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Стоимость билетов в кино выросла до рекорда

Средняя цена билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд. За прокатную неделю с 1 по 7 августа стоимость одного билета составила в среднем 401,8 рубля, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которую приводит РБК.

Издание отмечает, что год назад поход в кино был заметно дешевле. На прокатной неделе с 3 по 9 августа прошлого года средняя стоимость билетов составляла 283,4 рубля, с 10 по 16 августа – 277,4 рубля.

Согласно расчетам, с начала года посетители кинотеатров платили в среднем от 308,5 до 383,2 рубля за сеанс.

Москва, Светлана Антонова

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