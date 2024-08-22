Инфляция: страховое покрытие по счетам эскроу готовятся увеличить в три раза

Банк России считает целесообразным увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу с нынешних 10 млн рублей до 30 млн рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ с кабинетом министров.
«Размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом и динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн», – пояснила Набиуллина.
По ее словам, эту идею в целом поддержали в Минфине и Агентстве по страхованию вкладов. «Если все поддержат, то мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений», – уточнила глава ЦБ.
Москва, Светлана Антонова
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