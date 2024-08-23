Проблемы «депрессивных» регионов: эксперты МЭФ нашли универсальное решение

Развитие российских регионов наталкивается на серьезные проблемы на фоне нежелания крупного бизнеса вкладывать инвестиции в долгосрочные проекты, предпочитая получать быструю прибыль, которая никак не влияет на благосостояние местного населения. В такой ситуации оказались многие так называемые «депрессивные» территории, у которых при этом есть серьезный потенциал.

Один из таких регионов – Республика Алтай, в который уже были направлены инвестиции для развития внутреннего туризма. Однако проблема в том, что даже построенный здесь шикарный курорт «Манжерок» едва ли доступен «простым смертным» и слабо влияет на благосостояние самих алтайцев, а природа не всегда от этого получает пользу. При этом Горный Алтай всегда славился не только живописностью ландшафта, который привлекает туристов, но и сельским хозяйством, уровень развитая которого остается на уровне конца прошлого века.

В регионе было веками развито выпасное животноводство, которое в результате дает экологически чистую продукцию. Но этой отрасли сложно конкурировать с индустриальным животноводством. Чтобы оно развивалось, приносило доход и давало работу местным жителям, нужна поддержка в реализации этой продукции, налоговые льготы, поддержка властями торгового знака биологически чистой продукции «Сделано на Алтае». Это все было бы полезно для развития и повышения благосостояния людей, которые живут и работают в глубинке Алтайского региона, и для всего края в целом, считает известный промышленник, председатель Московского экономического форума (МЭФ) Константин Бабкин.

На следующей неделе в Горно-Алтайске запланировано заседание МЭФ, посвященное экономическому развитию Республики Алтай. Эксперты Форума предложат решения для целого ряда проблем, в том числе: как реализовать потенциал Горного Алтая и России без истощения природных ресурсов; как повысить рентабельность производства в промышленности и сельском хозяйстве; какие экономические преграды мешают интенсивному росту страны; как повысить уровень справедливости в жизни населения разных регионов.

В интервью порталу «Накануне.ru» глава МЭФ пояснил, примером развития для Горного Алтая, как и других российских регионов, может служить Монголия. «Если сравнивать с 1980-ми годами, то поголовье скота в Монголии выросло в десятки раз, а у нас осталось примерно на том же уровне, как было в 80-х. Перед нами успешный пример, причем там успех не только в количестве животных, но и в развитии переработки – там много фабрик кожевенных, по обработке шерсти, делают прекрасную одежду и так далее. Тут много работы, большой простор для инвестиций, для созидания, для проявления талантов, в Горном Алтае есть умелые люди в области сельского хозяйства», – отметил Константин Бабкин.

При этом промышленник обратил внимание, что для развития нужны условия: защита собственного рынка, поддержка в кредитовании – льготном, а не под 20-30%, также нужны налоговые льготы и государственная политика по продвижению торгового знака «Сделано на Алтае» и «Экологически чистое производство».

Предложения экспертов МЭФ носят универсальный и общеэкономический характер, и могут быть поддержаны всеми фракциями Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай и органами исполнительной власти.

«Конечно, этот регион хоть уникальный, но у него есть отдельные черты, подходящие и другим отдаленным регионам, таким как Тува, Забайкалье, кавказские регионы могли бы такие традиционные виды сельского хозяйства развивать, производить экологически чистую продукцию, давать людям возможность нормально жить, зарабатывать, развивался бы природный здоровый туризм. Эти наработки можно будет транслировать во многие регионы нашей страны», – подчеркнул Константин Бабкин.

Москва, Светлана Антонова

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