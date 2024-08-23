Курская область: российские войска отразили новые атаки ВСУ

В минувшие сутки в Курской области российские войска отразили новые атаки вооруженных формирований Украины и уничтожили в общей сложности до 400 боевиков ВСУ и почти 20 единиц бронетехники. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ о ходе операции по освобождению российской территории.

В частности, подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. В результате ВСУ потеряли до 70-ти человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

Одновременно продолжалась разведывательно-поисковая операция по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили 5 человек и один автомобиль.

Вместе с тем ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Седедина Буда и Толстодубово.

За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял: 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – сообщили в Минобороны РФ.

Курск, Анастасия Смирнова

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