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Пятница, 23 августа 2024, 16:46 мск

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Даже без всех документов: Банк России рекомендовал в кратчайшие сроки выплачивать страховку пострадавшим жителям приграничных областей

В связи со складывающейся ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях Банк России рекомендует страховым компаниям в кратчайшие сроки выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества.

«Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено. Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов», – говорится в сообщении Банка России.

В информационном письме, которое подписал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, говорится, что «в таких случаях необходимо учитывать, что страховой случай наступил в результате указанных чрезвычайных ситуаций и при поступлении заявлений об осуществлении страховой выплаты от граждан рекомендуется в кратчайшие сроки рассматривать такие заявления и принимать решение об осуществлении страховой выплаты на основе документов, предусмотренных правилами страхования и (или) договором страхования, а при их отсутствии – на основании документов, доступных гражданам в сложившихся обстоятельствах».

Москва, Анастасия Смирнова

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