ВС РФ нанесли ночной групповой удар по военным объектам Украины

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, все назначенные цели поражены.
В то же время за последние сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Москва, Анастасия Смирнова
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