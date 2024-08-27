Российские войска сорвали новые попытки атак ВСУ в Курской области

В Курской области российские войска группировки «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня, а также сорвали попытки продвижения противника в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате боев на этих направлениях ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины.

Как уточнили в Минобороны РФ, всего за сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость.

В то же время оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов ВСУ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Москва, Анастасия Смирнова

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