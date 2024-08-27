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Вторник, 27 августа 2024, 17:21 мск

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«На этом поставлена точка»: Зеленский отказался от транзита российского газа в Европу

Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзитных поставках газа в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции.

«Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, будем рассматривать их просьбу», – сказал Зеленский, слова которого цитируют украинские СМИ.

Напомним, срок действия договора на транзит в Европу российского газа завершается в текущем году. Судя по предварительным данным, вместо России поставки «голубого топлива» готов начать Азербайджан.

Киев, Светлана Антонова

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