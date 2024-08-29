Задержан бывший замглавы Минобороны РФ: заподозрен в крупном мошенничестве в парке «Патриот»

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.

Напомним, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров были задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в начале августа. По версии следствия, оба фигуранта вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на работу парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Москва, Елена Володина

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