Курская область: за сутки ВСУ потеряли ещё более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники

В Курской области в результате боев по освобождению российской территории вооруженные формирования Украины потеряли ещё более 400 боевиков и 29 единиц бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны, уничтожены, в том числе, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

В ведомстве отметили, что подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное. Кроме того, активными действиями ВС РФ сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В то же время ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.

При этом продолжилось проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Вместе с тем нанесены удары по резервам противника в Сумской области.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял: до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийское орудие, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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