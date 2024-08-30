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Бои в Курской области: сорваны новые попытки атак ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В Курской области за минувшие сутки российские войска отразили несколько попыток атак ВСУ и уничтожили более 380 украинских военнослужащих и 22 единицы бронетехники противника. Как говорится в сводке минист ерства обороны РФ, поражены, в том числе, один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей.

В ведомстве уточнили, что подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное. Также сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь. Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника.

В то же время нанесены удары по Сумской области, где расположены резервы ВСУ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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