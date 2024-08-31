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Суббота, 31 августа 2024, 13:21 мск

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Дело о нелегальной миграции: директор Центра международного сотрудничества отправлена под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову, которая обвиняется во взяточничестве и организации нелегальной миграции.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, мера пресечения назначена на срок 23 суток, до 21 сентября, с установлением определенных запретов и ограничений.

Попова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Получение взятки; Организация незаконной миграции).

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Нелегальная миграция

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