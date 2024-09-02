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Понедельник, 2 сентября 2024, 16:02 мск

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Замкомандующего Ленинградским военным округом стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. В пресс-службе ведомства уточнили, что военачальник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых сил РФ, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей. «За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей», – пояснили в СК.

При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей, законность приобретения которых проверяется.

В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Стоит отметить, что это уже второй скандал в Ленинградском военном округе. Ранее стало известно, что в Москве арестованы трое сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа (ЛенВо), которые, получив взятки на сумму 12 млн рублей, злоупотребили своими должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа – строительства объектов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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