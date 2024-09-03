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Хорошие перспективы: Путин сообщил о готовности проектной документации газопровода через Монголию в Китай

Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяжённостью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Улан-Батор.

«Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере <…>. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта (газопровода), выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – уточнил глава государства.

По его словам, речь идёт не просто о транзите российского газа через Монголию. «Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – пояснил Путин.

В то же время президент РФ отметил, что партнёрство с Монголией в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. «Российская компания «Интер РАО» рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции улан-баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трёхкратно увеличить генерирующие мощности станции. Это позволит повысить надёжность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом. Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию», – сказал глава государства.

«Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных и безопасных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов», – добавил Путин.

Улан-Батор, Анастасия Смирнова

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Метки / Нефть и газ

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