«Предметно и жестко реагировать…» Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений, совершенных мигрантами

В России растет число преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе нелегальными. Об этом было заявлено сегодня на совещании, которое провел глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. По его словам, обстановка такова, особенно в столичном регионе, что правоохранительного блока требуется «наступательность».

Как уточнила пресс-служба СК, в текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935). Втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России. На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов.

Согласно выводам СК, «в столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти».

Бастрыкин также обратил внимание на обжалования решений о возбуждении уголовных дел со стороны надзорного ведомства и судов. В частности, руководитель ленинградского главка СК Сергей Сазин доложил об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении малолетней в городе Мурино. Несмотря на наличие признаков преступления против половой неприкосновенности девочки, решение о возбуждении уголовного дела отменено заместителем Всеволжского городского прокурора. Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело и добиться привлечения всех виновных к ответственности.

Как сказал Бастрыкин, зачастую имеет место попустительство ответственных должностных лиц в сфере миграции. Он также обратил внимание, что стремление недобропорядочных арендодателей получить материальную выгоду при сдаче квартир приезжим является одной из причин, обусловивших противоправную деятельность мигрантов в нашей стране. «Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», – подчеркнул он.

В то же время глава СК отметил значимость взаимодействия с органами исполнительной власти регионов по вопросам введения ограничений и запретов на привлечение приезжих к отдельным видам занятости, а также напомнил об значимости работы, нацеленной на постановку на воинский учет натурализованных граждан РФ.

Обращаясь к руководителям территориальных следственных органов, глава ведомства подчеркнул: «Прошу вас предметно и жестко реагировать на такие происшествия. Здесь надо навести порядок».

Москва, Анастасия Смирнова

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