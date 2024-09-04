Вину не признает: СК раскрыл подробности коррупционного скандала в Минобороны РФ

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Как отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигурант свою вину не признает.

Следствием установлено, что Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей.

«Указанные денежные средства были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра «Патриот», – отметила Петренко.

«Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает», – уточнила официальный представитель СК, добавив, что ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.

Москва, Светлана Антонова

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