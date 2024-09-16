Армия России освободила ещё два населенных пункта в Курской области

В Курской области подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, всего за сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

В частности, уничтожены два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей.

В ходе операции по освобождению ВС РФ также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов: Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский.

При этом отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины.

В то же время при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. На этом участке потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах 13 населенных пунктов Курской области. Также нанесены удары по резервам противника в Сумской области.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, тринадцать единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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