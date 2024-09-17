Россия способна дать мощный ответ на удары западным оружием вглубь территории страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию нижней палаты российского парламента. «Более мощное оружие стоит наготове», – подчеркнул он.

Володин обратил внимание, что в настоящее время США, не стесняясь, обсуждают с главами европейских государств и Украиной возможность нанесения ударов вглубь территории РФ, «хотя на Украине говорить уже не с кем». «Президент Украины давно нелегитимен, своих родителей отправил в Израиль, семью – в Лондон. Ему без разницы, что там на Украине. Парламент устранился, хотя должен был взять ответственность на себя. Поэтому ответственность лежит полностью на Соединенных Штатах Америки. И вот они сами с собой обсуждают вопрос о нанесении ударов», – констатировал спикер Госдумы.

При этом глава нижней палаты российского парламента подчеркнул, что в случае принятия решения об ударах западным оружием по территории России исполнять эти команды будут военнослужащие НАТО, что означает прямое участие Североатлантического альянса в конфликте.

«Вдумайтесь только, что они обсуждают. Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам. Причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так. Мы ответим, и нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове. И вот крайне важно, чтобы парламенты Соединенных Штатов Америки, европейских государств понимали и отдавали себе отчет [в том], что может произойти», – заявил Володин, отметив, что западные политики– такие, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Джо Байден, – «могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям».

«Давайте поддержим нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу, войну, которая может перерасти в мировую. Но хотелось бы, чтобы политики европейских стран понимали, к чему их ведут лидеры, у которых нет поддержки своих народов», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

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