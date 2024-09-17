В Госдуме настаивают на подчинении миграционной службы напрямую главе государства

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением переподчинить миграционную службу напрямую президенту РФ. Об этом политик заявил сегодня в ходе пресс-подхода в нижней палате парламента.

По его словам, одновременно необходимо решить вопрос с выдворением из страны семей мигрантов, нарушивших российское законодательство, и запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи.

Миронов обратил внимание, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится около 30 законопроектов, регулирующих вопросы миграции, и буквально в начале сессии депутаты собираются рассмотреть межфракционный законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить с собой в Россию свои семьи. «Лично я считаю, что это абсолютно правильная инициатива. Многие мигранты часто говорят, что приезжают в Россию на заработки. На самом же деле это ложь и обман. Наши «гости» из близлежащих азиатских стран везут в Россию всю свою родню, чтобы потом тут обустроиться и начать бесплатно пользоваться всеми благами, которые получают наши граждане. Нагрузка на бюджет, систему здравоохранения и образования из-за этого огромная, и этому пора положить конец», – подчеркнул политик.

По его словам, в списке приоритетов фракции «эсеров» ещё одно жесткое предложение. «Мы предлагаем выдворять из страны семейные кланы, всех прямых родственников мигрантов, нарушивших российские законы. Хорошо известно, что родственники мигрантов, которые совершают преступления, прекрасно знают, какой образ жизни ведут их близкие. По сути, они прикрывают преступников, и за это должно наступать неминуемое наказание для всей семьи», – заявил он.

«Если семейные кланы будут чувствовать угрозу депортации, то они сами будут регулировать вопросы профилактики преступности. Это заставит их самоорганизоваться и на своём уровне пресекать правонарушения среди своих родственников», – считает Миронов.

«Другим приоритетным законопроектом мы предлагаем полностью отменить патенты, которые можно покупать, не работать и легально находиться в стране. У каждого мигранта обязательно должно быть разрешение на работу. И в целом нужен такой порядок, при котором мигрант въезжает по приглашению конкретного работодателя на конкретную вакансию, на определенный срок. Работа заканчивается, и человек покидает нашу страну», – пояснил политик.

«И, наконец, самое главное. Почему-то об этом не принято говорить, но настало время провести радикальные изменения в системе контроля за миграционными потоками. Для этого мы предлагаем вывести миграционную службу из структуры МВД России. Предлагаю подчинить её напрямую Президенту России, как отдельное силовое ведомство, и здесь нужны серьёзные решения», – заключил Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

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